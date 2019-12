Kornwestheim Dietmar Allgaier: „Es war mir eine Ehre“

Oberbürgermeisterin Ursula Keck erinnerte in ihrer Rede an wichtige Meilensteine in den vergangenen elf Jahren, in denen Allgaier Bürgermeister war – so natürlich auch an den Schwarzen Donnerstag, wie sie den 20. November 2014 nannte, aber auch an die gute Entwicklung des Gründerzentrums Techmoteum, an die Bewältigung der Flüchtlingskrise im Jahr 2015 und an viele Bauprojekte. Aufgabe eines Bürgermeisters sei es nicht, so Keck, Dinge durchzuwinken und abzuzeichnen, sondern zu moderieren, unterschiedliche Interessenlagen zusammenzuführen und auch mit einer eigenen Handschrift zu versehen. All das sei Allgaier gelungen, und er habe dabei mit einer großen Liebe zu seiner Heimatstadt agiert. Er habe die Theorie widerlegt, dass man in seiner Heimatstadt als Bürgermeister nicht erfolgreich Kommunalpolitik betreiben könne. „Neugierig sein, zuhören, weiterentwickeln – das war deine Devise“, sagte Keck, die sich überzeugt davon zeigte, dass er das Rüstzeug zum Landrat mitbringe. Kecks Dank ging auch an Allgaiers Ehefrau Bettina und Tochter Franzi, die der Verabschiedung im großen Sitzungssaal beiwohnten. Die Familie, so Keck, sei für Dietmar Allgaier das Fundament, der Rückzugsort und das Korrektiv. Mit den Worten „Danke für die Spuren, die du in Kornwestheim gelegt hast“, schloss die Oberbürgermeisterin ihre Rede. Die Stadträte erhoben sich von ihren Stühlen und applaudierten dem Ersten Bürgermeister stehend. Der war sichtlich gerührt ob der Anerkennung, die ihm an diesem Abend zuteil wurde. Das Präsent fiel mit einem Geschenkkorb – bestückt mit einigen Utensilien mit Kornwestheim-Logo, eher bescheiden aus. Die OB bat um Verständnis: Das Beamtenrecht erlaube einfach nicht mehr. Die Grünen hatten dem scheidenden Ersten Bürgermeister ein Überlebenspaket fürs Landratsamt geschnürt – mit Beruhigungstee, Taschentüchern zum Trocknen von Tränen und einem roten Flitzer als Erinnerung daran, dass er möglichst schnell die Stadtbahn in den Kreis holen möge.

Nach gut zwei Stunden hatte der Erste Bürgermeister seine letzte Gemeinderatssitzung in Kornwestheim absolviert. Und am nächsten Morgen saß er wieder an seinem Schreibtisch, denn noch bis Anfang Januar steht Allgaier in Diensten der Stadt Kornwestheim.