Kornwestheim Digital informieren, im Laden kaufen

Jutta Schulz von der Buchhandlung Bücherlurch bestätigte die Einschätzung des Referenten, dass digital vorsortiert und vor Ort eingekauft werde. Ihr Webshop sei während der Corona-Schließzeit gut angenommen worden. „Die Kornwestheimer standen zu uns“, sagte die Buchhändlerin, die zudem die Beobachtung gemacht hat, dass es ein großes Bedürfnis nach persönlichen Gesprächen gebe. Doris von Olnhausen (Lillich Immobilien) regte an, die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt zu verbessern, Spielgeräte und Sitzgelegenheiten aufzustellen und Bäume zu pflanzen. Die Besucher müssten sich in der Innenstadt wohlfühlen. Gleichwohl sei es derzeit nicht leicht, Mieter für Ladenflächen zu finden. „Es gibt fast keine Nachfrage.“

Oberbürgermeisterin Ursula Keck erinnerte die Einzelhändler an ihre Verantwortung. Was fehle, das sei eine Werbegemeinschaft als Motor. Als Ärgernis bezeichnete sie die vielen Falschparker in der Bahnhofstraße. Nach der Sommerpause, so versprach sie, würden den Stadträten Möglichkeiten vorgestellt, wie dem Einhalt geboten werden kann. An den Referenten gewandt sagte sie: „Sie haben uns Mut gemacht, Veränderungen in den Blick zu nehmen.“ Es sei eine gute Diskussion in Gang gesetzt worden.