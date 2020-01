Kornwestheim Digitale Armbänder und mehr Räume

Kornwestheim - Schilder weisen den Weg ums Eck: Wer ins Funsportzentrum des SV Kornwestheim möchte, der muss mittlerweile ein paar Dutzend Schritte mehr machen. Thomas Eeg sieht das im übertragenen wie realen Sinne sportlich. „Wer eine Stunde auf den Crosstrainer will, dem machen ein paar Meter mehr nichts aus“, sagt der SVK-Geschäftsführer schmunzelnd, während er durch die fast fertig umgebauten Räume und Gänge eilt. Ein paar Kabel hängen noch aus dem silberfarbenen Einlassautomaten, die ein Elektriker gerade sortiert. Eine Hebebühne steht im großen Hauptstudio. Vor den Umkleiden im Untergeschoss fehlt noch Putz an der Decke, Handwerker eilen umher. Im Obergeschoss muss noch ein Fußboden neu verlegt werde, ein Prallschutzboden. Und doch: Die Großteil ist geschafft, Umbau und Erweiterung des Funsportzentrums sind fast pünktlich abgeschlossen. „Wir sind in einigen Bereichen einige Tage hinterher“, so Eeg. „Aber im Großen und Ganzen sind wir fertig.“