Förderanträge wollen koordiniert werden

Die Materie sei kompliziert, erläuterte Judith Woerner aus dem Landratsamt. Es gebe eine Reihe von Förderprogrammen, und die gelte es zu koordinieren. Das Landratsamt zapft vier Stellen für die Berufsschulen in Pattonville, auf dem Römerhügel, in Ludwigsburg an der Hohenzollernstraße und in Bietigheim-Bissingen an. 4,5 Millionen Euro erhofft man sich aus dem Digitalpakt Schule. Für die Ausstattung von bedürftigen Berufsschülerinnen und -schülern mit Endgeräten gibt’s knapp eine Million Euro aus einem Sofortausstattungsprogramm. Gut 400 000 Euro erhält der Landkreis aus einem Programm „Leihgeräte für Lehrer“. Und gut 450 000 Euro gibt’s aus einem weiteren Fördertopf für IT-Administratoren. Summa summarum erhält der Landkreis 6,3 Millionen Euro für die Digitalisierung an den Berufsschulen.