Per Drag-and-Drop lassen sich die Panorama-Aufnahmen drehen, sodass alle Winkel der Räume sichtbar werden. In jedem der virtuellen Räume werden außerdem Infokästen eingeblendet, die über die Ausstattung der entsprechenden Lokalität informieren – so erfahren Nutzer beispielsweise, dass der Theatersaal 420 Plätze fasst, oder dass die Foyers im Erdgeschossen insgesamt 1100 Quadratmeter messen. Kunden, die einen Raum im K buchen möchten, können sich parallel zum virtuellen Rundgang außerdem telefonisch von den Projektleitern des Kultur- und Kongresszentrums beraten lassen.