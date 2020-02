Kornwestheim Digitale Lösungen für dreckige Gullys

Was das genau bedeutet, erläutern der mm-lab-Vertriebsexperte Ottmar Lasser und der Produktmanager Arthur Teuber. Ihre Kunden sind in diesem Fall Kommunen, sie sollen das „Telematikpaket“ erwerben. mm-lab rüstet dann die kommunalen Fahrzeuge und Kräne – mit denen die Körbe der Sinkkästen zwecks Leerung herausgehoben werden – mit Sensoren aus, stellt spezielle Telematik-Geräte bereit, die im Prinzip aussehen wie ein Tablet, sorgt dafür, dass die Gullys erkannt werden können. Die Technik erfasst sodann automatisch, wenn ein Sinkkasten geleert wird. „Es entsteht kaum Schulungsbedarf bei den Mitarbeitern“, so Lasser. In der Folge laufen alle Informationen auf Servern zusammen. Die kommunalen Mitarbeiter auf der Straße und in den Verwaltungen können jederzeit sehen, wann welcher Kasten zuletzt gesäubert und geleert wurde und wo es mal wieder notwendig wäre. Das System lässt sich mit weiteren Informationen anfüttern – etwa, um Straßen hervorzuheben, in denen die Überflutungsgefahr groß ist. „Zusätzliche Informationen wie bauliche Mängel, Fotos oder der Grund für nicht erfolgte Reinigungen sind ebenfalls erfassbar“, schreibt mm-lab in der Mitteilung.