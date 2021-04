Kornwestheim Digitaler Handel in altem Gemäuer

Auf die Liegenschaft war er aufmerksam geworden, als er vor zwei Jahren nach der Schließung der Restaurierungswerkstatt und des Geschäftes für antike Möbel von Jürgen Schied die letzten Exponate versteigerte. Von Brühl fand Gefallen an dem etwas verschroben wirkenden Hof, der nach den Recherchen von Heimatforscherin Barbara Geib rund 400 Jahre auf dem Buckel haben dürfte. Und dass Jürgen Schied einen guten Namen in der Antiquitätenszene hat, erleichterte von Brühl die Entscheidung für den Standort Kornwestheim noch einmal. Der Online-Handel sieht ein Geschäft, in dem die Kunden vorbeischauen, die Waren in Augenschein und anfassen können, eigentlich nicht vor. Andreas Graf von Brühl ist aber überzeugt davon, dass das eine Möglichkeit ist, zusätzliche Kunden zu gewinnen. „Wir hoffen mit dem Antik-Hof auch auf Laufkundschaft“, sagt der Stuttgarter Geschäftsmann.