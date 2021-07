Kornwestheim Digitales Sightseeing in Kornwestheim

Die beeindruckenden Panoramabilder sind nicht einfach zu produzieren. Christian Mateja hat mit einem schweren Stativ und einem sogenannten Modalpunktadapter gearbeitet. Damit konnte er sicherstellen, dass der Hintergrund an der gleichen Stelle bleibt, wenn er die Kamera dreht. Nur so gehen die Einzelbilder am Ende fließend ineinander über – das macht eine Software automatisch.

Aufwendige Nachbearbeitung

Die Nachbearbeitung der Fotos dauert bis zur Erstellung des 360-Grad-Fotos mindestens 50 Minuten. Oft müssen noch Personen wegretuschiert oder unkenntlich gemacht werden. „Bei der Kinderwelt hat die Bearbeitung sehr lange gedauert, weil ich alle Abstandsaufkleber auf dem Boden wegretuschiert habe“, erzählt Mateja. Da der virtuelle Rundgang auch nach der Coronazeit genutzt werden soll, wurden die Orte so in Szene gesetzt, als gebe es die Pandemie nicht. Auch die Stühle im Sitzungssaal des Rathauses stehen eng beisammen.

Der Rundgang soll sowohl für Menschen interessant sein, die neu in Kornwestheim sind, als auch für die, die schon lange in der Stadt wohnen. Christian Mateja zum Beispiel lebt bereits seit 55 Jahren in Kornwestheim. „Auf dem Rathausturm war ich aber noch nie, das hat mich selbst interessiert“, sagt er. Insgesamt ging es ihm bei dem Projekt auch darum, die Stadt ein bisschen zu bewerben. „Wir haben hier einfach alles, das kann man schon mal zeigen“, sagt der Kornwestheimer Fotograf.

Kornwestheim