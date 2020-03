Kornwestheim Doppelausstellung soll umfangreiches Werk würdigen

Kornwestheim - Kunst verbindet – nicht nur Menschen, sondern auch Städte. Zumindest ist das derzeit bei den Werken von Roland Wesner so. In diesen Tagen wäre der Maler 80 Jahre alt geworden. In Erinnerung an den Kunstschaffenden wurde daher nun im Ludwigsburger Museum im MIK eine Gedenkfeier für ihn abgehalten. Sie war zugleich die Auftaktveranstaltung für zwei Ausstellungen mit seinen Bildern, die demnächst in Kornwestheim und in Bietigheim-Bissingen zu sehen sein wird.