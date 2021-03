Kornwestheim Dramatischer Dreh in den Rathausgängen

Kornwestheim - Es wuselt. Im Altbau des Kornwestheimer Rathauses geht es zu wie in einem extragroßen Ameisenhaufen. Menschen – oft mit Headsets auf den Ohren – eilen in verschiedene Richtungen, manche haben Kameras geschultert, andere Tablets in der Hand. Jeder spricht vor sich hin, alle scheinen hoch konzentriert zu sein. Einzelne stehen oder sitzen reglos und stumm an einem Fleck und beobachten.