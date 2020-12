Kornwestheim Drei Einsätze für die Feuerwehr

Gegen 10 Uhr war einer Seniorin in der Jägerstraße ein Stück Stoff in den Gasofen gefallen. Es entwickelte sich ein eigentümlicher Gestank in der Wohnung, die ältere Dame alarmierte die Feuerwehr. Die entfernte den Stoff aus dem Ofen, lüftete die Wohnung und legte der Kornwestheimerin nahe, wegen der Übelkeit sich mit einem Arzt in Verbindung zu setzen. Ein erhöhter Kohlenmonoxidwert wurde in der Wohnung aber nicht registriert.