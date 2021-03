Kornwestheim Drei Jugendliche bedrohen 14-Jährigen

Kornwestheim - Im Kornwestheimer Stadtgarten sollen drei ältere Jugendliche am späten Montagnachmittag einen 14-Jährigen bedroht und beschimpft haben. Der 14-Jährige hatte sich mit einer 16 Jahre alten Bekannten getroffen. Kurze Zeit später traten die drei weiteren Akteure auf den Plan, die die junge Frau offenbar ebenfalls kannten und einen Hund dabei hatten. Aus noch ungeklärten Gründen fing einer der Jugendlichen mit dem 14-Jährigen einen Streit an, in dessen Verlauf der Jüngere geschubst worden sein soll. Da zwei Passantinnen von Weitem den Querulanten aufforderten, sein Handeln zu unterlassen, verlagerte sich die Auseinandersetzung im Stadtgarten auf einen etwas entfernten Treppenabsatz.