Kornwestheim Drei Kirchen feiern zusammen

Kornwestheim - Jedes Jahr im Wechsel planen die evangelische und katholische Kirchengemeinde in Kornwestheim den ökumenischen Kirchentag. Es ist stets eine gemeinsame Feier der Christen, die ihren Ursprung im Jahr 2013 hat, als zum ersten Mal der Kirchentag in Kornwestheim gefeiert worden ist. Der dauerte damals eine ganze Woche, in den Jahren darauf hat man sich dann auf ein Wochenende beschränkt. Aber wenn der erste Kirchentag im Jahr 2023 sein zehnjähriges Bestehen feiert, soll es wieder ein großes und langes Fest geben.