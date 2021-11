Kornwestheim Drei Unfälle binnen Sekunden

Kornwestheim - Am Freitag gegen 19.40 Uhr verursachten mutmaßliche Autodiebe auf dem Washingtonring auf Höhe Charlestonweg in Pattonville einen schweren Verkehrsunfall. Die bislang unbekannten Täter waren nach Polizeiangaben mit einem weißen Toyota Yaris unterwegs, den sie zuvor vom Sporthallenparkplatz gestohlen hatten. Der Fahrer kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem geparkten Mercedes A-Klasse. Der Toyota prallte vom Mercedes ab und fuhr dann in den davor geparkten Skoda.