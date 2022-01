Kornwestheim Dreifeldhalle könnte Realität werden

Fraktionen würden mitziehen

„Wenn wir die Belegungspläne der Hallen richtig lesen können, dann kann man eigentlich nur feststellen, dass die Kapazitäten zwar nicht aus- aber ordentlich angeschöpft sind“, ergänzt Ender Engin, Fraktionsvorsitzender der FDP. Perspektivisch sei eine Dreifeldhalle unumgänglich. Kostentechnisch sei es cleverer, eine größere Halle – und einen größeren Schulcampus – zu bauen und die „leeren“ Raumverhältnisse für einen Pufferzeitraum zu unterhalten“, so Engin weiter. Der SPD-Fraktionschef Hans-Michael Gritz betont: „Aus Sicht der Sportler macht eine Dreifeldhalle mehr Sinn, das ist eigentlich auch der Standard beim Bau von Mehrfeldhallen.“ Es sei indes gut zu wissen, wie hoch der Mehraufwand einer Dreifeldhalle würde. Gritz ergänzt, seine Fraktion sei nach wie vor aus mehreren Gründen gegen den Bau des Campus Ost in der geplanten Größe. „Wir sind aber in der Abstimmung unterlegen, werden konstruktiv mitarbeiten“, so der Sozialdemokrat. Und: „Wenn wir schon einen Campus in der geplanten Größe aufbauen, dann kommt es auf die Erweiterung der Halle um eine Dritteleinheit auch nicht mehr an“, sagt er. „Wenn der Beschluss für eine Dreifeldhalle im Campus Ost fällt, dann freuen wir uns für Kornwestheim, die Schüler und die Vereine“, so Hans Bartholomä, christdemokratischer Fraktionsvorsitzender – der sich seit Monaten für die größere Halle einsetzt. Er freut sich, dass die „Diskussion an Fahrt aufgenommen“ hat.

Indes: Der Stadtverband für Sport hat auch gleich mit angeregt, die neue Halle mit allerlei mehr als „nur“ drei Feldern auszustatten: zusätzliche Räume, Bewirtungsmöglichkeiten, Platz für Zuschauer. Auch wenn die Dreifeldhalle kommt – alle geäußerten Wünsche, so ist es in Gesprächen mit Stadträten zu hören, wird man am Ende wohl nicht erfüllen können und wollen.