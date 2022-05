Kornwestheim Dreimal Gold

Doch die Kornwestheimer Delegation bestand ja nicht allein aus Sandro Peters und Lazaros Emmanouilidis. Mit dabei waren auch Ioannis Selalmatzidis und Daniel Mogus. Bei den U19-Junioren in der Klasse bis 84 Kilogramm war für Selalmatzidis nach einer 8:11-Niederlage gegen Fynn Mager (Team Pfalz) in Runde 2 Feierabend. In der U19-Konkurrenz bis 89 Kilogramm unterlag er in Runde 1 gegen Benjamin Müller (Team Pfalz) mit 4:11. „Da hat er sich ein wenig überraschen lassen“, sagt Emmanouilidis, der das Geschehen natürlich genau verfolgt hat. Mogus indes, der als Quereinsteiger weiter Erfahrung sammeln soll, machte zwar eine gute Figur – zu Siegen reichte es aber nicht. Bei den Männern bis 69 Kilogramm unterlag er mit 6:11 gegen Julius Pawlak (Top Ten Budo), in der Klasse bis 74 Kilogramm war beim 3:9 gegen den Schweizer Antonio Lo Prete nichts zu holen.

Wenngleich bei den German Open nicht die Weltelite im Pointfighting am Start war – die besten Kämpfer bundesweit hatten sich sehr wohl ein Stelldichein gegeben. Und vor allem Sandro Peters hatte einmal mehr bewiesen, dass mit ihm auch in Zukunft zu rechnen sein wird. „Und es gibt bei uns noch so viele weitere gut ausgebildete Pointfighter, Männlein wie Weiblein, in allen Altersklassen“, nutzt Emmanouilidis die Gelegenheit für ein kleines bisschen Eigenwerbung auch für seine Kampfsportschule Fight and Fun. Er sei jedenfalls sehr gespannt, wie die Entwicklung im Team weitergehe.

Für Peters war es der zweite Grand-Champion-Erfolg bei der zweiten Teilnahme in Folge. Zuletzt hatte er auch im Herbst 2021 beim Flanders Cup in Belgien ganz oben gestanden. In naher Zukunft winken dann die deutschen Titelkämpfe als Qualifikation für die WM. Zuvor geht es aber in einem Monat zum World Cup nach Ungarn.