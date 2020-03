In der Vergangenheit hatte es Unstimmigkeiten wegen der Öffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen gegeben. Ärger gab es vor allem, weil Verdi im vergangenen Jahr den mit der Automeile verbundenen verkaufsoffenen Sonntag gestrichen sehen wollte. Die Gewerkschaft hatte sogar angekündigt, eine Klage gegen die Sonderöffnungen der Geschäfte in Kornwestheim zu erwägen, später jedoch davon abgesehen. Auch die Kirchen hatten sich in der Vergangenheit schon gegen die verkaufsoffenen Sonntage ausgesprochen. Sie und Verdi wurden nun informativ angehört. Eine Zustimmung ist jedoch nicht zwingend, um die Sonderöffnungen tatsächlich durchzuführen.