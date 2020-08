Kornwestheim Dreist, dreister, Rohrreinigungsdienst

Kornwestheim - Es hätte noch schlimmer kommen können, warnt der Verband der Rohr-und-Kanal-Technik-Unternehmen. 4000 Euro für zwei Stunden Arbeit seien keine Seltenheit, fasst er seine Erfahrungen mit den schwarzen Schafen der Branche zusammen. Da hat die Kornwestheimerin, deren Fall die Polizei jetzt veröffentlicht hat, fast schon ein Schnäppchen gemacht. 1800 Euro verlangte der Rohrreinigungsdienst, den sie am Dienstagabend in ihrer Not angerufen hat. Wenig später kam ein Monteur vorbei, arbeitete zweieinhalb Stunden in der Wohnung und forderte jene Summe, in der ein Sonntagszuschlag schon enthalten war – für den Dienstag. Die Frau bezahlte direkt per EC-Karte. Das Geld ist futsch.