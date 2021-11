Kornwestheim Drita-Team gehen die Kräfte aus

Per Kopf in Führung

Vor der Partie hätte die Drita-Bilanz kaum ausgeglichener sein können. Mit fünf Siegen, fünf Niederlagen und einem Unentschieden, dazu 32:32 Toren, lag die Mannschaft auf dem neunten Rang. Dann kam Perouse. Dabei fing die Angelegenheit gar nicht übel an. Shpetim Muzliukaj brachte seine Farben in der 40. Minute per Kopf mit 1:0 in Führung, mit diesem Spielstand ging es auch in die Halbzeitpause. Danach war aber der Wurm drin. Zwar hatte Drita nach dem Perouser Ausgleich in der 50. Minute noch die dicke Chance zum sofortigen Gegenschlag – Jaime Manoccio vergab jedoch. So waren es die Gäste, die kurz darauf noch einen drauf setzten, und schwindende Kornwestheimer Kräfte taten ihr Übriges. Den Ehrentreffer für Drita besorgte in der 85. Minute der eingewechselte Artim Zeneli.