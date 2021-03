Kornwestheim Dritte Kita dicht

Kornwestheim - Nach der Pattonviller Kita Mitte und dem Kindergarten Bolzstraße hat die dritte Kindertagesstätte in Kornwestheim schließen müssen, weil dort eine Mutation des Coronavirus nachgewiesen wurde. Schon vergangene Woche ist eine Person im Kindergarten Kirchstraße positiv auf Corona getestet worden. Am Dienstag wurde laut Stadt bekannt, dass es sich um eine Infektion mit einer Mutation handelt. 50 Kinder und deren Haushalte befinden sich in Quarantäne. Die Kita bleibt voraussichtlich noch bis zum 25. März geschlossen.