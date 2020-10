Kornwestheim Dritte Liga wird zum Live-Erlebnis

Die Übertragung ins Internet soll beileibe kein bloßes Corona-Phänomen bleiben. Im Gegenteil, man plant langfristig. „Das Ganze ist zunächst auf drei Jahre angelegt, raus ist man, wenn man ab- oder aufsteigt“, informiert Henel. Während dieser Zeit soll die Wertigkeit gesteigert werden. Auch hier nimmt man sich eines Beispiels an: der 2. Handball-Bundesliga. Dort wird zusätzlich mit Kameras am Spielfeldrand, Nahaufnahmen und Zeitlupen gearbeitet. „Aber jetzt lernen wir erst einmal.“

Die Reaktionen, die Henel und Postl bislang mitbekommen haben, sind positiv. „Viele haben den Sieg bei der TGS Pforzheim schon verfolgt“, freut sich der Sportliche Leiter, der gespannt ist, wie es beim ersten Heimspiel am Samstag aussehen wird. In die Halle dürfen zum Spiel gegen den TV Germania Großsachsen laut Corona-Auflagen 250 Zuschauer. Stehplätze sind nicht erlaubt. Mit ausgeklappten Tribünen – und ohne eine Pandemie – passen knapp 1000 Menschen in die Osthalle.

So richtig neu ist das Filmen der Spiele für die Drittligisten übrigens nicht. Die Vereine sind verpflichtet, ihre Begegnungen aufzunehmen und unmittelbar danach für die gegnerischen Clubs online verfügbar zu machen. Die möglichst breite Masse an Zuschauern kommt aber erst jetzt ins Spiel, ebenso das Live-Erlebnis. Dennoch: Eine gewisse Routine dürfte also zumindest schon vorhanden sein. „In die komplexeren Bereiche arbeiten wir uns dann hinein“, so Henel.