Kornwestheim - Erst in der vergangenen Woche hat die Stadt Kornwestheim mit ihren Kooperationspartnern zwei kommunale Corona-Testzentren eingerichtet. Nun legt sie nach: Am kommenden Samstag, 27. März, wird ein drittes Testzentrum eröffnet. Von da an können sich Bürgerinnen und Bürger in den Räumen der Johanneskirche an der Weimarstraße 33 auf das Coronavirus schnelltesten lassen.