Kornwestheim Drive-In-Schnelltests in Kornwestheim?

Die entsprechenden Testungen wurden in Kindergärten und Schulen, in Einrichtungen der Schulkindbetreuung, in Bauhof, Stadtgärtnerei, Rathaus und unter städtischen Wahlhelfern sowie in den mittlerweile drei Testzentren durchgeführt. Wozu man wissen muss: Getestet wurden in den städtischen Einrichtungen teils nur Erwachsene, erst seit dem 22. März kommen etwa auch Schüler regelmäßig dran. Am Ende konnten auch andere Tests oder Kontakte Schließungen notwendig machen. So lässt sich auch erklären, warum „nur“ drei positive Tests registriert wurden, aber mehrere Einrichtungen zwischenzeitlich in Quarantäne mussten.