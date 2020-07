Kornwestheim DRK freut sich über viele Blutspenden

Der Blutbedarf in den Kliniken ist derzeit relativ hoch. Nach dem Ende des Shutdowns werden in den Krankenhäusern wieder vermehrt die Operationen durchgeführt, die während der Corona-Hochphase verschoben worden waren. Da Blutprodukte aber nur kurzfristig haltbar seien, habe man in den vergangenen Monaten keine langfristigen Vorräte anlegen können, so das DRK.