Auch beim Älteren gab es keine Beweise dafür, dass er Drogen verkauft hat. Doch weil er so große Mengen in der Küche vorrätig hatte, verhängte das Gericht gegen ihn, der im Alter von 65 Jahren zum ersten Mal strafrechtlich auffällig geworden war, die Mindeststrafe für Drogenbesitz in nicht geringer Menge von einem Jahr Haft auf Bewährung. Das Geständnis dieses Kornwestheimers war nicht unbedingt wertvoll – es blieb ihm schließlich nichts anderes übrig als zuzugeben, dass ihm die Drogen gehörte, die die Polizei in den Schränken seiner Küche gefunden hat. Zusätzlich ordnete das Gericht an, dass der 65-Jährige 50 Stunden gemeinnützige Arbeit ableisten muss.