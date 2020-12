Kornwestheim Drohnen filmen über der B 27, während die Brücke einstürzt

Um Beschädigungen an den Fahrzeugen zu vermeiden, empfehlen die Behörden zudem, die Fahrzeuge aus dem Absperrbereich zu entfernen oder in der Garage zu parken. Im Gefahrenbereich werden zudem Halteverbote eingerichtet sein. Fahrzeuge werden hier sofort kostenpflichtig versetzt. Das Halteverbot ist gültig ab Freitag, 18. Dezember 2020, 16 Uhr – und es wird natürlich kontrolliert. Auf der B 27 wird der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen kurzzeitig gestoppt, maximal wohl für die Zeit von 8.50 bis 9.15 Uhr. Spätestens dann soll der westliche Teil der Gumpenbachbrücke Geschichte sein.

Die Gumpenbachbrücke in Kornwestheim ist Teil der B 27 und Mitte der 50er-Jahre errichtet worden. Sie gilt als eine wichtige Verkehrsader in der Region Stuttgart. Im Laufe der Jahre ist das Bauwerk jedoch marode geworden. Das Regierungspräsidium Stuttgart investiert deswegen knapp 27 Millionen Euro in den Bau einer neuen Brücke.

Erneuert werden auch die Lärmschutzwände sowie die Ein- und Ausfädelungsstreifen an der Anschlussstelle Kornwestheim-Nord, außerdem der Fahrbahnbelag. Baubeginn war im Frühjahr 2020, die Fertigstellung ist für September 2022 geplant.

Nicht nur die Sprengung folgt dabei einem neuen Verfahren, der ganze Brückenneubau ist neuartig organisiert: Die Brückenteile entstehen, während der Verkehr weiter fließen kann. Eine Fahrspur führt bereits über das neue Brückenbauwerk in Seitenlage, die andere über die bestehende östliche Brücke.