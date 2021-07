Kornwestheim - Zwei Männer haben sich in der Nacht zum Montag in der Birkenstraße in Kornwestheim an verschiedenen Fahrzeugen zu schaffen gemacht. Ein Zeuge beobachtete zunächst einen der Unbekannten, der gegen 2.10 Uhr mit einem Elektroroller von einem geparkten Auto zum nächsten fuhr. Er rüttelte jeweils an den Fahrzeugtüren, offensichtlich um zu überprüfen, ob die Autos verschlossen waren.