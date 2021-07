Kornwestheim Durchlass soll für Radler sicherer werden

Die Kornwestheimer Radfahrer versuchen aktuell den Holzgrunddurchlass weitgehend zu meiden, hat der SPD-Fraktionsvorsitzende Hans-Michael Gritz beobachtet. Mit drei Verbesserungen wollen die Sozialdemokraten den Weg attraktiver machen.• Bessere Beleuchtung: Für Autofahrer sind die Radler auch wegen des Wechsels von Licht und Schatten nur schlecht zu erkennen – zumal wenige Fahrradfahrer das Licht an ihrem Vehikel einschalten. Die Stadtwerke sollen eine Lichtberechnung erstellen, um zu sehen, wie man den Holzgrunddurchlass am besten ausleuchtet.• Markierung: Die sei derzeit nicht ganz eindeutig, kritisierte Gritz in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik, wo der Antrag der SPD diskutiert wurde. An einer Stelle gebe es Fahrrad-Piktogramme sowohl auf der Straße als auch auf dem Gehweg. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Hans Bartholomä regte an, fluoreszierende Markierungen aufzubringen. • Tempolimit: Wenn’s nach der SPD geht, dann reicht Tempo 30 im Holzgrunddurchlass – so wie auch im östlichen Bereich vor der Unterführung. Die Grünen könnten auch mit Tempo 40 leben, so Stadträtin Edda Bühler. Das gelte ja auch auf einem Großteil der Straßen in Kornwestheim. Tempo 40 sei wegen des Lärmschutzes eingeführt worden, sagte Markus Kämmle, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler. Warum man im Holzgrunddurchlass etwas für den Lärmschutz tun müsse, das erschließe sich ihm nicht so ganz, so Kämmle. Die Stadt will, so kündigte der Erste Bürgermeister Daniel Güthler an, zunächst mit der Polizei Kontakt aufnehmen, bevor sie in Sachen Tempolimit aktiv wird.