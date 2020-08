Und in diesem Jahr? Da drängelt sich auch noch die Sektion Ludwigsburg des Deutschen Alpenvereins vor den SVK. Mit 6973 Mitgliedern (Stand 1. Januar 2020) rangieren die Kornwestheimer im jüngst veröffentlichten Ranking des Württembergischen Landessportbundes (WLSB) auf Rang 14. Direkt davor liegen die Ludwigsburger Alpenvereinler mit 7053 Mitgliedern, der MTV Ludwigsburg auf Platz 12 steht bei 7383 Mitgliedern. „Es ist jetzt aber nicht so, dass das an unserem Selbstwertgefühl kratzen würde“, gibt ein schmunzelnder SVK-Geschäftsführer Thomas Eeg auf Nachfrage zu Protokoll.