Kornwestheim E-Bike am Bahnhof gestohlen

Kornwestheim - Vom Fahrradabstellplatz am Kornwestheimer Bahnhof hat ein Unbekannter am Donnerstag zwischen 8 und 13 Uhr ein E-Bike gestohlen, das zuvor mit einem Faltschloss an einem der dortigen Abstellbügel angeschlossen war. Bei dem Rad handelt es sich um graues Cube Cross Hybrid SL 625 im Wert von etwa 4000 Euro. Personen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Kornwestheim, Telefon 0 71 54/1 31 30, zu melden.