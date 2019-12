Kornwestheim/Eastleigh Von den großen Parteien bitter enttäuscht

Hans-Michael Gritz und Wolfgang Kuttig gehören zu den Menschen, die seit Jahrzehnten die Städtepartnerschaft zwischen Kornwestheim und Eastleigh in Südengland begleiten. Zu den ersten Besuchern in den 1970er Jahren gehörten Gruppen aus dem Jugendzentrum in Eastleigh. Sie wurden vom CVJM in Kornwestheim empfangen, bei dem Kuttig und Gritz mitarbeiteten. Als Jugendbetreuer war auch Colin Knight seinerzeit mit dabei. So lernte man sich kennen und schätzen. Es entstanden Freundschaften, die bis heute halten und die auch fernab von offiziellen Anlässen, von Vereinsausfahrten oder dem Volkstrauertag funktionieren. „Dabei bin ich nicht einmal aus Eastleigh“, sagt Colin Knight schmunzelnd. Die Eheleute leben in Fareham, knapp 100 000 Einwohner groß und einige Kilometer südöstlich von Eastleigh gelegen.