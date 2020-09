Kornwestheim Echt eine tolle Knolle

Wie wachsen Kartoffeln im Boden heran?

Bei der Kartoffel gilt das Prinzip: aus einer werden ganz viele. Samen hat die Kartoffel nicht. Wie die Kartoffeln genau wachsen, das hat der Ratte Landwirt Rolf Bayha verraten. „Wir stecken unsere Kartoffeln meistens Anfang April in die Erde, wenn der Boden mindestens sieben Grad hat. Denn kälter mag es die Kartoffel nicht“, erklärt Rolf Bayha, der in der vergangenen Woche die letzten Kartoffeln von seinen Äckern in Kornwestheim geholt hat. „Und dann wachsen die Kartoffeln von selbst?“, fragt die Leseratte. Das sei ganz verschieden, sagt Rolf Bayha. „Es kommt darauf an, wie viel Wasser der Regen in den Boden bringt.“ Da es in diesem Jahr wenig Regen gab, kommen bei der Ernte auch weniger Kartoffeln raus. „Die Kartoffelmama richtet sich nach der Feuchtigkeit und bringt dann je nach Sorte acht bis 20 Kartoffelkinder hervor“, erklärt Rolf Bayha. Da es in diesem Frühling ziemlich trocken war, sind nur wenige Kartoffelkinder herangewachsen. „Wenn es dann in den Sommermonaten viel regnet, werden die Kartoffeln größer“, sagt Bayha, „in diesem Jahr sind die Kartoffeln wegen des wenigen Niederschlags eher kleiner.“