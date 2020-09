Kornwestheim Edda Bühler will in den Landtag einziehen

Die Wahl zwischen Bühler und Gericke, die im Februar ihre Kandidatur gegen Jürgen Walter angekündigt hatte, haben die Parteimitglieder an diesem Samstagnachmittag in der Oßweiler Mehrzweckhalle. Die Terminfindungen für die Nominierung – und für diejenige im Wahlkreis 14 Bietigheim-Bissingen, bei der am Dienstag Daniel Renkonen knapp gegen Tayfun Tok unterlag – nannte Jürgen Walter als eine der Ursachen dafür, die Kandidatur hinzuschmeißen. Er und Renkonen seien absichtlich nicht eingebunden und über Termin- und Ortsverschiebungen nicht informiert worden, so Walter. „Auch das macht klar: Es handelt sich um ein abgekartetes Spiel, wie ich es in 37 Jahren bei den Grünen nicht erlebt hatte“, bekräftigt er seine Vorwürfe gegen den Kreisvorstand.