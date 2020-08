Kornwestheim Egal ob Kater, Vogel oder Kamerunschaf

„Das war eine relativ unkomplizierte Rettung, ich habe den Kater dann bei der Besitzerin abgeliefert“, erzählt die Gründerin des Vereins. So glimpflich gehen die Einsätze aber nicht immer aus. Häufig werden die Retter gerufen, wenn ein totes Tier am Straßenrand gefunden wird. „Wir sind immer da, wenn Tiere in Not sind. Eigentlich rund um die Uhr“, sagt Marion Fleischmann. Aus diesem Grund hat die 44-Jährige den Verein „Tier-Engel unterwegs“ mit 18 weiteren Mitstreitern, die zuvor ebenfalls schon im Tierschutz aktiv waren, im vergangenen November gegründet. Mittlerweile ist die Zahl der aktiven Mitglieder auf 26 angewachsen, die sich um in Not geratene Tiere im Kreis Ludwigsburg kümmern.