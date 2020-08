Kornwestheim Ehefrau vergewaltigt: siebeneinhalb Jahre Haft

Vorm nächsten brutalen Übergriff am 28. Februar des vergangenen Jahres musste die Frau stundenlang nackt auf einem Hocker in der Küche sitzen, Fragen beantworten. Immer wieder wurde sie mit kaltem Wasser übergossen. Und die 38-Jährige musste sich selbst befriedigen – so wie sie es in der Kindheit vor ihrem Bruder schon einmal hatte machen müssen, wie der Angeklagte wusste. Unter der Androhung, er blase ihr die Licher aus, vergewaltigte der Mann seine Frau.

Um seine Frau kontrollieren zu können, versteckte der Kornwestheimer nicht nur einen Peilsender in ihrem Auto. Er nahm ihr Handy an sich und drohte ihr, sie mit einer Spritze abzustechen. In der befand sich nach Aussage eines Zeugen Nagellackentferner. Der Angeklagte, so berichtete der einst beste Freund des Kornwestheimers dem Gericht weiter, hätte lieber Insulin in die Spritze getan, damit seine Frau als Nicht-Diabetikerin „elendig verreckt“. Am 7. Mai vergangenen Jahres versuchte die Frau zu den Nachbarn zu flüchten, doch ihr Mann schleifte sie an den Haaren das Treppenhaus hoch.

Das Gericht hatte keinerlei Zweifel an den Aussagen der Frau. Sie habe gegenüber ihrem Noch-Mann keine überschießende Belastungstendenz gezeigt. Die Details ihrer Aussage hätte keiner erfinden können. so die Richterin in der Urteilsbegründung. Leute, die lügen, erklärte sie mit Verweis auf die Aussagepsychologie, würden sich aufs Kerngeschehen beschränken, weil sie ansonsten Gefahr liefen, sich mit jedem Detail immer weiter in Widersprüche zu verstricken.