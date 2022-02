Das Netz wird dichter

Die zwölf „Netten Toiletten“ befinden sich derzeit im Hirschgarten, im Irish Pub Landlord, im Capitol-Kino, im Imbiss Star Kebap, im Restaurant Applaus, in der Kneipe Zum Brünnle, im Rathaus, in der Hanspeter-Sturm-Stadionhalle, in der ESG-Gaststätte, in der Bahnhofsunterführung, im Alfred-Kercher-Bad und nunmehr im Bürgerzentrum Pattonville. Die Stadt weist in einem neuen Flyer auf die Standorte, Öffnungszeiten und auch die Frage nach Wickelmöglichkeiten und Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderung hin. Zudem gibt es auf der städtischen Internetseite mehr Infos.