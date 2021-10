Kornwestheim Ehrliche Reue bewahrt vor Gefängnis

Täter war oft mit den Kindern allein

Der Täter aus Kornwestheim wohnte zwar nicht bei seiner damaligen Freundin und ihren beiden Kindern in Winnenden, aber er war oft mit dem Opfer und dessen jüngerem Bruder alleine, wenn die Mutter zur Arbeit musste. Vor Gericht gab er zu, sich regelmäßig an der damals Zehnjährigen vergriffen zu haben. Die sexuellen Übergriffe gingen bis zum Eindringen mit einem Finger in den Körper des Kindes. Als mit der Anklage die Einzeltaten des Mannes verlesen wurden, war das dem Beschuldigten nach eigenen Angaben sehr „peinlich“. Ein Motiv für den Missbrauch konnte er nicht nennen, und er beteuerte, dass die Tochter seiner Ex-Freundin das einzige Kind gewesen sei, dem er etwas angetan habe.