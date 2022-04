Wer in den Osterferien Langeweile hat, kann sich verschiedenen Rätseln widmen. Die Stadt Kornwestheim bietet eine Rallye und eine Ostereier-Suche der besonderen Art an: Zum einen sind dabei bunte Ostereier in der Kinderwelt versteckt, auf denen Buchstaben zu entdecken sind. Zusammen ergeben sie ein Lösungswort, das an der Kasse dann gegen eine Überraschung eingetauscht werden kann.