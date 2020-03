Kornwestheim Eigener Besen führt die Familientradition fort

„An einem Samstag hatten wir einen Transporter gemietet“, berichtet Susanne Schaile. „Damit wollten wir in einer alten Kneipe Bänke abholen“. Diese Lokal sei aber, diplomatisch ausgedrückt, nicht im besten Zustand gewesen, die Bänke waren noch dazu fest verschraubt. Die Schailes verzichteten. Allerdings hatten sie für diesen Tag doch bereits den Transporter bezahlt, was also sollten sie tun? Sie fanden heraus, dass auch in Nagold noch Bänke standen. „Wir fahren da jetzt hin“, beschlossen sie. Und am Abend hatten sie die Sitzgelegenheiten für ihren Besen.

Nun freuen sie sich auf viele Frühjahrsbesuche in ihrem Besen. Platz für genau 40 Besucher haben sie, verteilt auf zwei kleine Räume. „An unserem ersten Samstag“, so erzählen sie erfreut, „ist es bereits ziemlich voll gewesen.“