Kornwestheim Ein alter Baum im Musikbusiness

Ab und an muss man aber doch vor Ort sein, trotz Internet und trotz Corona. Wie zum Beispiel ein bekannter Sänger und eine Sängerin, die bald gemeinsam ein Duett veröffentlichen – deren Namen Mayer aber noch nicht verraten darf. „Da waren beide räumlich getrennt im Studio und hatten Masken auf, wenn sie sich abseits des Gesangs über den Weg gelaufen sind.“ An seiner derzeitigen Berliner Wirkungsstätte gebe es außerdem einen kleinen Hof. „Wir hatten auch schon die Idee, draußen aufzunehmen, aber bei den Temperaturen gerade wäre das wohl etwas anstrengend. . .“

Mayers Job hat sich also gar nicht so sehr verändert in Zeiten von Corona. Er arbeitet schließlich mit Größen wie Clueso oder Mark Forster zusammen, die die Corona-Krise überstehen werden. Der Produzent weiß aber auch, dass es für andere nicht so rosig aussieht. „Mittelgroße Bands, die sich schon eine Fanbase erspielt haben, normalerweise in Clubs vor 700, 800 Zuschauern auftreten und mit den Konzerten ihr Geld verdienen: Die haben wirklich ein Problem.“ Diese Gruppen hätten kein Geld für entsprechende Studioaufnahmen – auch, weil die Einnahmen im Merchandise-Bereich wegfielen.

Konzerte ins Internet zu übertragen war vor allem während des ersten Lockdowns im Frühjahr die fast logische Konsequenz und eine Alternative, die einige Künstler ausprobierten. Ralf Mayer kann dem nichts abgewinnen. „Das könnte auch eine Aufzeichnung sein. Bei einem richtigen Konzert spürt man den Bass, die Hitze, der Funke springt über, es gibt Interaktion zwischen Künstler und Publikum und nicht nur Herzchen, die über Instagram hochballern.“ Auch von Songs über Corona hält er wenig: „Das kann wie ein Versuch wirken, sich dem Zeitgeist anzubiedern. Das will in fünf Jahren niemand mehr hören, außerdem haben doch eh alle die Schnauze voll von dem Thema.“

Zuallererst die direkt Betroffenen. Was Mayer natürlich weiß: Am Live-Sektor hängen nicht nur die Existenzen von unzähligen Künstlern. Auch die Bühnen-, Ton und Lichttechniker leiden – die gesamte Branche kämpft ums Überleben. Hierzu berichtet der Wahl-Berliner von einem Gespräch, das er jüngst mit eben jenem Mark Forster geführt hat – und das eine besondere Crux offenbart: „Er hat mir erzählt, dass er den Leuten, die live für ihn arbeiten, einen Vorschuss angeboten hat. Die hätten aber abgelehnt, weil sie sonst keine Hilfe mehr vom Staat bekommen würden. Das ist krass.“

Auch die Einnahmen und damit die Ausschüttung der Gema (Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte) werden laut Mayer einbrechen. „Auch da haben wir zum Beispiel mit Mark Forster noch Glück, weil von ihm eben viel im Radio gespielt wird.“

Inzwischen hat Ralf Mayer während des Gesprächs einige Kilometer auf den Autobahnen in Richtung Süden abgespult. Ob er bei seinem Trip in die baden-württembergische Landeshauptstadt auch dem mittlerweile untervermieteten Tucan-Studio einen Besuch abstatten wird, lässt er offen. Als durchaus wahrscheinlich kann aber gelten, dass er in wenigen Jahren seine Zelte wieder dauerhaft im Stuttgarter oder Ludwigsburger Umland aufschlagen wird. „Ich möchte meinen Sohn eigentlich nicht in Berlin auf die Schule schicken“, gibt er unumwunden zu. Außerdem stamme seine Freundin auch aus der Ludwigsburger Ecke. „Und der offizielle Geschäftssitz meines Unternehmens ist immer noch in der Kornwestheimer Adlerstraße.“