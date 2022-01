Kornwestheim Ein altes Haus für die alten Dinge

Kornwestheim - Jugendzentrum, Bürgerhaus – immer wieder ploppen Ideen auf, wie die alte Stadtbücherei in der Kantstraße künftig genutzt werden kann. Dabei steht sie überhaupt nicht leer, sondern es wird von ihr Gebrauch gemacht. Dort ist die Stadtgeschichtliche Sammlung untergebracht, es werden in der alten Bücherei die unzähligen Gegenstände gesichtet, begutachtet, abgelichtet, möglicherweise restauriert und inventarisiert. Oberbürgermeisterin Ursula Keck und die Museumsleiterin Saskia Dams führten auf Anregung der CDU-Fraktion die Stadträte aus dem Ausschuss für Umwelt und Technik dieser Tage wohl auch in der Hoffnung durch die Räume, dass die Diskussion über die Zukunft der alten Stadtbücherei verstummt. Die Vorstellung, all die Gegenstände wieder einzupacken und an einen anderen Ort zu transportieren, weil aus der Bücherei beispielsweise ein Jugendzentrum oder ein Bürgerhaus werden soll, ist wenig verlockend. „Wir brauchen die nächsten fünf Jahre, um alles zu sichten und zu bewerten“, sagte Keck.