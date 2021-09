Kornwestheim Ein angemessen himmlisches Konzert

Kornwestheim – - Gleich mehrfach beschwor Mario Maucher an diesem Abend den Himmel. „Wir haben da oben angerufen“, sagte er. Maucher kommentierte damit, dass das Wetter sich zum Dienstagabend hin noch drehte. Während am Mittag über Kornwestheim Regen drohte, klarte es auf. „Summer in Kornwestheim“, befand Maucher und stimmte sodann einen der größten Joe-Cocker-Hits ever an. „Summer in the city“ schallte einige Augenblicke später über den Marktplatz. Himmlisch und ein wenig spirituell wurde es dann einige Songs später noch einmal, als Maucher „Let the healing begin“ zu singen begann, sich wünschte, dass die „Heilung zu uns kommt“.