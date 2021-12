Kornwestheim Ein bisschen Weihnachtsmarkt-Flair

Drei Holzbuden reihen sich an diesem Freitag auf dem Kornwestheimer Wochenmarkt aneinander, die sonst nicht dort zu sehen sind. Ingo Steinbrenner und Michelle Heinz verkaufen Gestricktes, Gefilztes und mehr aus Nepal und ihrem Bekanntenkreis, ein Teil ihrer Einnahmen geht an die Nepalhilfe. Am Stand daneben bringt Annette Siemens selbst gemachte Liköre, Senf und Marmelade, zu schwäbisch natürlich „G’Sälz“, aus regionalem Obst und Gemüse an Mann und Frau. „Alles von den Feldern bei Zasenhausen und Kornwestheim“, sagt sie. Und dann ist da noch Iris Bonfrisco, die Kunst aus Zeitungspapier herstellt – Stiftehalter, Deko, und mehr.