Kornwestheim Ein bunter Mix aus vielen Haustypen

Was zeichnet die Pläne aus?

Was zeichnet die Pläne des Büros Becker + Haindl aus? „Die Robustheit und Flexibilität“, antwortet Architekt Peter Schlaier, Vorsitzender des Preisgerichts. Will sagen: So wie es Arno Becker und Petra Haindl geplant haben, muss es zu 100 Prozent nicht umgesetzt werden. Sie lassen durch eine flexible Gestaltung Möglichkeiten, Häuser anders auszurichten und Flächen anders zu nutzen. Was dem Fachmann ebenfalls gefällt: Der Übergang zwischen bebauter Fläche und den Feldern im Norden wird fließend gestaltet, es steht nicht ein wuchtiger Häuserblock am Rand. Kornwestheims Erster Bürgermeister Daniel Güthler zeigte sich erfreut über ganz unterschiedliche Wohnungs- und Haustypen und eine klare Wegeführung in einem eher dicht besiedelten Quartier. In der offiziellen Begründung, warum das Büro Becker + Haindl den Wettbewerb für sich entschieden hat, heißt es: „Dem Entwurf gelingt es, die komplexe städtebauliche und freiraumplanerische Aufgabe mit der Ausbildung eines sensibel in die Umgebung integrierten Quartiers zu lösen, das sich gleichzeitig zum Landschaftsraum hin öffnet und zu nachbarschaftlichen Aktivitäten einlädt.“