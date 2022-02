Kornwestheim Ein Ehrenamt hilft bei der Integration

Seiner Meinung nach tragen auch die Uniformen oft zu einem gewissen Abstand bei, denn je nach Herkunft habe nicht jeder gute Erfahrungen mit Uniformträgern gemacht. Solche Rückmeldungen bekomme er etwa auch aus seinem internationalen Freundeskreis, so Peifer. Klaus Haug, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbands, vermutet ebenfalls, dass die Erfahrungen im Herkunftsland eine Rolle spielen dürften: „In manchen Ländern sind die Feuerwehren der Polizei oder dem Militär angegliedert, die dort keinen guten Ruf haben.“

Hobbys im Freundeskreis spielen eine Rolle

Bemühungen gibt es aber trotz allem auch von Migrantenseite. So hat etwa Hayrettin Dogan, Stadtrat in Ludwigsburg, vor einiger Zeit seine Landsleute gezielt dazu aufgerufen, die ehrenamtlichen Brandbekämpfer zu unterstützen.

Bei den Migranten, die sich in der Kornwestheimer Feuerwehr engagieren, hat Kommandant Häußler keine Vorbehalte bemerkt: „Ich hatte nie das Gefühl, dass irgendetwas abgeschreckt hat.“ Seine Vermutung lautet daher: „Ich glaube, die Leute orientieren sich eher daran, was die Freunde in ihrer Freizeit machen. Und wenn die Fußball spielen, geht man eben auch in den Fußballverein.“ Hinzu kommt, dass von den einheimischen Feuerwehrleuten viele denselben Familien angehören, was von außen wie eine geschlossene Gesellschaft wirken kann. Doch auch die Sprachbarriere ist ein mögliches Hindernis, betonen die befragten Kommandanten.

Fachbegriffe oft unverständlich

Selbst wenn man im Alltag kaum Probleme habe, seien die Fachbegriffe eine besondere Herausforderung. Die Tatsache, dass vieles über Funk läuft, macht die Verständigung nicht einfacher. Mit entsprechendem Willen könne man zwar auch dieses Problem lösen, sagt Oliver Semmler, stellvertretender Landesjugendleiter aus Remseck. „Einer meiner Feuerwehrkameraden kommt aus dem Irak, der hat sich da mit viel Engagement reingekniet.“ Aber das sei nicht selbstverständlich, auch wenn er mehrfach erlebt habe, dass die Motivation, sich zu integrieren vorhanden sei. Man habe vor einigen Jahren, auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle, einen speziellen Aktionstag gemacht. „Ein oder zwei Jugendliche sind hängengeblieben, die dadurch den Weg in die Feuerwehr gefunden haben“, zieht er Bilanz. Hans-Peter Peifer wiederum berichtet von einem Syrer, der sich für die Feuerwehr engagiere, dessen Sprachkenntnisse für einen aktiven Einsatz aber noch nicht ausreichten.

Engagement eher im persönlichen Umfeld als im Ehrenamt

Die Integrationsbeauftragte des Landkreises, Alexandra Diener, stellt klar, dass nicht nur bei der Feuerwehr wenige Migranten zu finden seien und betont: „Ehrenamtliches Engagement im institutionalisierten Rahmen ist zugewanderten Personen oftmals unbekannt. In den Herkunftsländern findet Unterstützung im familiären und nachbarschaftlichen Rahmen statt.“ Auch fehlende finanzielle oder zeitliche Ressourcen stellten für viele Menschen durchaus ein Problem dar. Dennoch spiele die Mitgliedschaft in Vereinen eine wichtige Rolle bei der Integration.

Bei der Freiwilligen Feuerwehr im Landkreis würde man sich jedenfalls jederzeit über neue Mitglieder freuen. „Wir sind offen für alle, die die Voraussetzungen erfüllen“, sagt etwa Sascha Hänig. Und Hans-Peter Peifer weist darüber hinaus darauf hin, wie enorm wichtig es bei Einsätzen unter Umständen sein kann, wenn mehrsprachige Kameraden mit dabei sind.