Kornwestheim Ein eigenes Gericht für Denunzianten

Das Ruggericht

Die Stadtarchivarin Natascha Richter hat in den Protokollen des Kornwestheimer Ruggerichts geblättert und berichtet unter anderem von einem Kornwestheimer, der im Jahr 1821 einen Schmied bezichtigte, zu viel Geflügel zu halten. Ein typischer Fall für das Ruggericht, bei dem Bürger ihre Mitmenschen anzeigen konnten, wenn deren Verhalten von der Norm abwich. Es war sozusagen ein Gericht für Denunzianten. Die alten Gerichtsprotokolle liegen im Stadtarchiv teils in gebundener Form vor, teils als lose Akten. Natascha Richter ist davon begeistert: „In den Protokollen werden das Leben im Ort, der Alltag der Leute, ihre Sorgen und Nöte greifbar. Man bekommt unter anderem zahlreiche Einblicke in die Sozialgeschichte, die Organisation und den Zustand der Gemeinden sowie das Verhalten der Einwohnerschaft und der Funktionsträger“, schreibt Natascha Richter.