Kornwestheim „Ein Feuerwerk der Mega-Hits“

Kornwestheim - Am Dienstagabend geht es los: Um 18 Uhr startet nach einem Jahr Pause die Open-Air-Reihe „Kornwestheim rockt“ wieder am Marktplatz. Zum Auftakt tritt die Rolling-Stones-Tribute-Band „Bigger Band“ auf die Bühne am Marktplatz. Im Interview berichtet Frontmann und Bandleader Ulrich Heinzle davon, was er an den Stones so sehr liebt und was das Publikum in Kornwestheim erwartet.