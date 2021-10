Kornwestheim Ein Film übers Kino im Kino

Kornwestheim - Im Mittelpunkt des Films von Wolfram Hannemann, übrigens in Kornwestheim aufgewachsen, stehen Klaus Friedrich aus Esslingen und Gerhard Göbelt aus Asperg, die mit ihren Wanderkinos übers Land fahren und Filme zu den Menschen in den Dörfern und kleineren Gemeinden ohne eigenes Kino bringen. Beide wollen des Alters wegen ihre Arbeit in absehbarer Zeit aufgeben.