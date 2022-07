Kornwestheim Ein ganz besonderer Meistertitel

Lesen Sie auch 1 Bilder Video BMX Regula Runge startet wieder Die BMX-Spitzenpilotin kann erst jetzt ins Geschehen im European Cup eingreifen.

Auf der Traditionsbahn in Esselbach sollte sie also beweisen, dass alles wieder so klappt wie vorher – bei der deutschen BMX-Meisterschaft der Championshipklassen, bei der gleichzeitig der Deutschland-Cup für die Nachwuchsfahrer ausgetragen wurde. Auf einer der bekanntesten BMX-Bahnen in Deutschland, wo bereits Europameisterschaften, Europacups und Weltranglistenrennen ausgefahren wurden – und die für Runge so besonders ist.