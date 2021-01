Kornwestheim Ein ganzes Konzept statt Lückenschlüssen

Einige dieser Lücken, auf deren Beseitigung die SPD in einigen Fällen explizit gepocht hatte, sollen bald verschwinden. Unter anderem soll die Hohenstaufenallee in den Sommerferien einen neuen Belag bekommen. Ebenfalls frischen Asphalt soll es im Frühjahr auf den Feldweg Hornbergdurchlass geben. Zudem soll an der Einfahrt Lindenstraße in das Stotzgebiet die Radwegführung verbessert werden. Das Blockieren des Radwegs in der Bahnhofstraße von Falschparkern soll durch das Aufstellen von Pflanzenkübeln und Pollern verhindert werden. Ein Versprechen gab Daniel Güthler CDU-Stadtrat Martin Ergenzinger, der auf der Ludwigsburger Straße im Bereich des Stadtgebiets eine Fahrspur für Radler forderte. „Wir gehen das an. Das wird nicht bis zum Sankt Nimmerleinstag dauern“, sagte er.